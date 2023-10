Sabato 28 ottobre proiezione della puntata pilota della fiction “Ciak si gira: Noi ragazzi della Scala C”. E’ questo il titolo della serie TV scritta e recitata dagli studenti carducciani del liceo classico e del liceo delle Scienze Umane L’episodio sarà presentato alle ore 10 di sabato 28 Ottobre nelle sale del cinema “Savoia” di Via Fonseca a Nola e rientra nell’ambito della programmazione del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso da Ministero della Cultura e Ministero dell’Istruzione e del Merito, a cui ha partecipato, con grande entusiasmo, l’istituto di via Seminario, guidato dal dirigente scolastico Assunta Compagnone. Fil rouge della serie è il difficile periodo vissuto dagli studenti negli ultimi due anni, con le telecamere puntate sulle singole esperienze di vita e con l’occhio puntato sul modello di “scuola ideale”.

“Il successo di questo progetto – sostiene la prof.ssa Assunta Compagnone – deriva dal fatto che abbiamo voluto guardare ad una scuola inclusiva e competitiva favorendo tutte quelle attività che possano, da un lato, ampliare la nostra offerta formativa e, dall’altro, rafforzare il concetto di condivisione, a garanzia del ben-essere dei nostri ragazzi. Ringrazio le scuole partner di questa edificante avventura che, con entusiasmo, hanno accolto il nostro invito. Un forte plauso, naturalmente, va a tutti i ragazzi e ai docenti coinvolti, che si sono messi in gioco con un notevole spirito di iniziativa”. “Un progetto ambizioso che abbiamo fortemente voluto e sostenuto, consapevoli del grande potenziale comunicativo che oggi il cinema esprime, soprattutto tra i giovani – spiega la Responsabile Scientifica del progetto, la prof Luisa Napolitano – allinearsi al linguaggio dei giovani è di sicuro la strategia vincente su cui continuare ad investire e a lavorare, se vogliamo una platea attiva, propositiva, dinamica e, soprattutto, vivace culturalmente. È stata davvero un’esperienza emozionante”.

Dalle parole della responsabile del Monitoraggio e della Valutazione, la prof Elisabetta Galeotafiore, emerge che l’impianto progettuale, strutturato in moduli tra loro propedeutici, ha visto operare in sinergia varie professionalità, interne ed esterne all’Istituzione Scolastica. Gli esperti provengono dal mondo del Cinema: sceneggiatori, registi, attori, addetti al montaggio ed alla post-produzione e sono stati affiancati da Tutor d’aula selezionati tra i docenti carducciani: Annamaria Felicella, M. Carmela Guida, M. Gabriella Pesapane, Clemente Vaccaro. Dall’analisi dei dati relativi alla partecipazione degli studenti alle varie fasi formative del progetto, inoltre, si notano numeri significativi: circa 150 ragazzi, a titolo diverso, hanno preso parte attiva all’iniziativa, e 20 di loro hanno indossato le vesti di attori.