Fuga in due comuni per evitare controllo: denunciati due minorenni

A bordo di scooter, violano l’alt ma vengono presi dopo un lungo inseguimento: protagonisti un 14enne e un 15enne, denunciati e poi riaffidati ai rispettivi genitori. L’episodio è avvenuto la scorsa notte in via Diaz a Portici quando i carabinieri della locale stazione in auto notano due giovanissimi senza casco a bordo di uno scooter. All’obbligo di fermarsi, i due fuggono via e ne nasce un lungo inseguimento; in ausilio anche i militari della sezione Radiomobile della compagnia di Torre del Greco.

La fuga termina a viale Ungheria a Torre del Greco: il14enne alla guida dello scooter, poi sequestrato, non ha mai conseguito la patente ed è stato bloccato insieme al passeggero. Un militare dell’Arma nel bloccare uno dei due ha riportato lievi ferite. I minorenni sono stati denunciati per resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato e affidati ai rispettivi genitori.