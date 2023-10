Ricercato per violenza sessuale, arrestato sulla strada statale 7bis

Un uomo di 63 anni di Napoli è stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Avellino. L’uomo alla guida della sua utilitaria è stato fermato per un controllo sulla Statale 7 bis a pochi chilometri dal centro di Avellino. Dai controlli è risultato destinatario di un ordine di carcerazione per violenza sessuale emesso dalla procura generale di Napoli. L’uomo è stato trasferito in carcere per scontare una pena a due anni e quattro mesi di reclusione.