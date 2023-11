Guida auto in stato d’ebbrezza: 34enne denunciato nel Napoletano

Controlli dei carabinieri, tra i denunciati una persona sorpresa alla guida dell’auto in stato d’ebbrezza. I carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania hanno presidiato le strade della città durante un servizio straordinario di controllo del territorio. Settantanove le persone identificate, 52 i veicoli passati al setaccio. Denunciato un 34enne del posto per guida in stato di ebbrezza. Un uomo di 39 anni, invece, dovrà rispondere di guida senza patente perché mai conseguita.

Furto aggravato il reato ipotizzato per una 24enne di Torre Annunziata. E’ stata denunciata per aver rubato capi d’abbigliamento in un negozio: 135 euro il conto della “spesa” fatta senza pagare. Cinque i giovani sorpresi con droga. Non sono mancate contravvenzioni al codice della strada; 25 le sanzioni notificate, gran parte per guida senza assicurazione.