“Al Comune di Tufino è stata assunta la moglie di del consigliere regionale Livio Petitto”. Lo scrivono in una nota gli europarlamentari di Forza Italia, Lucia Vuolo, Isabella Adinolfi e Fulvio Martusciello, che hanno presentato una interrogazione parlamentare alla Presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen, “per far luce sulla trasparenza delle procedure concorsuali attraverso l’uso di fondi del Pnrr al comune di Tufino”. “I soldi che l’ Europa ci da’ – affermano i tre eurodeputati – necessitano di procedure concorsuali trasparenti e meritocratiche. Chiediamo, nell’esercizio delle nostre funzioni, che la Commissione europea accerti l’accaduto”. “L’ interrogazione – aggiungono Vuolo, Adinolfi e Martusciello – sarà inviata anche al Prefetto di Napoli per un monitoraggio su quanto avviene a Tufino”. Il sindaco di Tufino Michele Arvonio ha risposto annunciando azioni legali contro l’opposizione che aveva sollevato il caso e contro lo stesso Martusciello che aveva invocato l’intervento della Procura di Nola: “Si nasconde dietro il paravento dell’immunità parlamentare, pensandosi evidentemente al sicuro, lanciando affermazioni sulla figura del sindaco di Tufino infamanti e vili, ci vediamo in tribunale”.