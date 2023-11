Violenza contro le donne, nel Nolano “due codici rossi al giorno”

Alla Procura di Nola, arrivano in media due “codici rossi” al giorno. Lo ha sottolineato il procuratore della Procura di Nola, Martina Salvati, nel corso di un incontro promosso dall’amministrazione comunale di Acerra, guidata dal sindaco Tito d’Errico, svoltosi oggi al Castello dei Conti in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Alla manifestazione, durante la quale si è osservato un ‘minuto di rumore’ in ricordo di Giulia Cecchettin, hanno preso parte, oltre al sindaco, la consigliera regionale Vittoria Lettieri, gli assessori Milena Tanzillo, Milena Petrella e Francesca La Montagna, e gli studenti di alcune scuole superiori del territorio.

Il procuratore Salvati ha sottolineato che occorre “prendere consapevolezza delle fragilità che vanno gestite e prese in carico nel tempo anche a fine pena attraverso misure di prevenzione da applicare pure per questo genere di reati. Il problema principale – ha detto – sono le relazioni tossiche, patologiche, che determinano l’annientamento della persona. Le pressioni psicologiche sono già dei reati e non solo delle spie”.

“La scia di sangue di donne innocenti, purtroppo – ha invece affermato il sindaco – è sempre più lunga. Giulia e Rita sono solo le ultime vittime di un orrore che deve portarci ad importanti riflessioni. Secondo il Viminale, rispetto allo stesso periodo del 2022, sono in aumento sia il numero degli omicidi commessi dal partner, che quello delle vittime donne. Il codice rosso bis è uno strumento legislativo importante, ma è fondamentale il dialogo per rieducare i rapporti tra uomo e donna, che deve essere di pari dignità, un principio peraltro già sancito dalla Costituzione. Come amministrazione continueremo a fare sinergia con le scuole, con le associazioni e con le famiglie per ribadire modalità comportamentali corrette e responsabili per lavorare su una rivoluzione culturale educativa”.

Secondo la consigliera regionale Lettieri “Giulia potrebbe essere una nostra amica o potrebbe essere una di noi – ha detto ai ragazzi – e per quel che concerne il lavoro nelle scuole la Regione Campania a luglio ha già istituito delle figure di sostegno alle relazioni nelle classi”. (fonte Ansa)