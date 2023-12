Arriva il 2024 e sono tante le manifestazioni per salutare in compagnia il 2023. Si comincia questa sera 30 dicembre a Cicciano con l’evento “White Sensation”: tutti vestiti di bianco in piazza Mazzini. Dalle 20 si balla in “total white” al veglione fine anno con i dj Gigio Rosa e Gigi Soriani e dj locali e la presenza di cannoni sparaneve.

Domani a Tufino “Mezzanotte con chi vuoi…il pomeriggio con “I Desideri” in concerto: l’appuntamento è dalle 17:30 in piazza Gragnano a Tufino.

A Napoli, spettacolo in piazza del Plebiscito in attesa del brindisi di mezzanotte con la partecipazione di tanti artisti, comici e cantanti. Dalle 21 di domenica 31 dicembre, sul palco, con Peppe Iodice (e il cast di “Peppy Night”) ci saranno Enzo Avitabile e i Bottari, The Kolors, Francesco Cicchella, Arisa e Jimmy Sax. Insieme a loro anche altri artisti come Gabriele Esposito, Erminio Sinni e Ciro Giustiniani.

A Salerno saranno i Pooh i protagonisti del “Capodanno in Piazza”, presentato da Pippo Pelo e Adriana Petro. L’appuntamento è in piazza della Libertà domenica 31 a partire dalle 22. Prima del brindisi augurale e dello spettacolo di fuochi pirotecnici, la band proporrà tutti i suoi più grandi successi.

Avellino brinderà al 2024 sulle note di Antonello Venditti. Il cantautore romano sarà protagonista, dalle 22.15, del concerto organizzato in piazza della Libertà.

A Pozzuoli aperitivo alle 13 sul mare e la sera concerto in piazza con Monica Sarnelli, Ivan Granatino, Andrea Sannino e Franco Ricciardi

A Sorrento in piazza Umberto I concerto live con la band “Allerija” e a seguire disco ’70 -’80 -’90 con DJ set di Ivano Petagna, animazione a cura di Marco Pesacane. Conducono Francesco e Giovanna di Vikonos web radio.