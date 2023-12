Centro “Campania”, un Natale nel segno della solidarietà

Sarà un Natale all’insegna della solidarietà nel centro commerciale “Campania” di Marcianise.

Piazza Campania ospiterà il caro vecchio Babbo Natale per la gioia dei bambini ma anche per raccogliere fondi in favore di “Casa Emmaus” Caserta centro di accoglienza per i bisognosi.

Tra i viali del “centro commerciale” già si respira aria natalizia ma “Santa Claus” arriverà l’otto dicembre e accoglierà i più piccini dalle 11 alle 14 e dalle 15 alle 20. Barba bianca, vestito rosso e occhialini d’oro, Babbo Natale ascolterà le richieste dei fanciulli ogni giorno fino alla vigilia di Natale e poserà con loro per una foto.

Una foto ricordo ma anche un gesto di solidarietà perché per la stampa delle istantanee sarà chiesta un’offerta da devolvere all’associazione “Casa Emmaus”. Un piccolo gesto che renderà grande il Natale per chi dona e per chi riceve. Ancora una volta il “Campania” mostra e dimostra la sua natura non solo economica e commerciale ma anche solidale e di vicinanza alla realtà sociale.

GLI ORARI