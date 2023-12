Cerca una moto sul web e trova la… sua che era stata rubata

Cerca una moto sul web e trova la sua che gli era stata rubata. E’ quanto è capitato ad un cittadino di Mugnano che, grazie all’aiuto dei carabinieri, è riuscito a recuperare tutto. Quando ha visto le foto della moto da cross in perfette condizioni, in vetrina su un sito di vendite online, si è subito incuriosito: due ruote da gara con carrozzeria e dotazioni ben manutenute ma soprattutto molto familiari.

Poi, l’ha riconosciuta, era la sua che gli era stata rubata lo scorso 29 novembre sotto casa. Chiama così, i carabinieri che contattano il rivenditore, un 24enne, fingendosi interessati all’acquisto. Concordato il costo, si organizza un incontro per la consegna. Nessun passaggio di proprietà in vista perché la moto è da gara e non ha targa. L’inserzionista raggiunge il luogo dell’appuntamento in sella alla moto rubata. Ha fretta di concludere la transazione ma non fa in tempo a mostrare la mercanzia che viene raggiunto dai carabinieri. L’affare si è concluso con il sequestro, la restituzione del veicolo al legittimo proprietario e una denuncia per ricettazione per il 24enne.