Lite a colpi d’arma da fuoco a Scisciano: non risultano feriti ma i carabinieri hanno rinvenuto in strada alcuni bossoli. Secondo quanto ricostruito al momento dai carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna e quelli della stazione di San Vitaliano, in via Camaldoli diverse persone sono rimaste coinvolte in una lite poi sfociata in colluttazione. Qualcuno avrebbe esploso in aria colpi d’arma da fuoco. Indagini in corso per chiarire dinamica e identificare i responsabili.