Leone, il gattino scuoiato vivo e lasciato agonizzante in strada a Cava de’ Tirreni, in Campania, non ce l’ha fatta. Il povero animale, nonostante le quotidiane cure dei medici veterinari, è morto lasciando dolore e incredulità per questo gesto crudele. A dare l’annuncio della morte sono gli operatori del canile di zona, che già nei giorni precedenti avevano diffuso su Facebook un appello per raccogliere i medicinali necessari per medicarlo.

“Leone caro, la violenza inaccettabile che ha martoriato il tuo corpicino in questi giorni 4 giorni, ha sconvolto la vita di migliaia di persone, che sono restate con il fiato sospeso. Sei diventato il Leone di tutti, ti hanno amato, sostenuto, pensato ogni istante e pregato per te. Oggi sarà un giorno di grande dolore per chi ti ha amato. Il nostro Leone ci ha lasciato circondato fino alla fine da quell’amore che ha cercato in tutti i modi di combattere contro questo crimine senza precedenti” si legge nel post del Canile di Cava de’ Tirreni.