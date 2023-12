CICCIANO (Nello Lauro) – Un amore smisurato e senza tempo per i fumetti. Una passione sfrenata al punto di scegliere di aprire un’attività in un periodo dove tanti scelgono di chiudere. E’ la sfida di Giovanni Galeota, 32 anni, che a Cicciano ha deciso di aprire una fumetteria, unica nel suo genere nell’area nolana. “Vorrei dare la possibilità ai ragazzi di avvicinarsi a questo mondo o di alimentare questa passione concretamente, perché credo che anche culturalmente e umanamente i manga hanno tanto da trasmettere: vivere un’avventura unica ogni volta lasciandoti trasportare in ambientazioni fantastiche con disegni mozzafiato, affezionarsi ai personaggi che riescono a trasmetterti le emozioni che vivono, credere in quei valori che oggi si stanno perdendo come amicizia, onore, amore” dice Giovanni.

“I fumetti sono una forma di arte: i miei manga preferiti, uno su tutti Bakuman, che si concentra maggiormente su Mashiro e Takagi e sul loro sogno di diventare mangaka professionisti, ha come sfondo una storia d’amore tra Mashiro e Azuki le cui strade sono destinate a dividersi per poter realizzare i loro sogni ma che rimarranno sempre uniti dalla promessa che al raggiungimento dei loro obbiettivi potranno finalmente stare insieme – racconta sognante Giovanni – mi sono affezionato principalmente a Mashiro e alla sua volontà di raggiungere questo obbiettivo, il manga in questione è ricco di riferimenti a manga esistenti, ricco di emozioni. I maestri Tsugumi Ōba “scrittore” e Takeshi Obata “disegnatore” riescono ad farci ridere, piangere e lottare emotivamente con i protagonisti”.

Una speciale sezione è dedicata anche al mondo fantastico di Harry Potter da cui nasce il nome della fumetteria “La Sala Grande”. Al momento, nella sede di via Nicola Russo (a pochi passi dalla centralissima via Marconi) sono disponibili circa 1500 tra manga e fumetti americani di tutte le tipologie, dallo Shonen allo Shojo per i più giovani al Seinen e Josei per un pubblico più maturo. Presenti qualche variant edition e anche qualche “Christmas edition” oltre a varie action figures dei personaggi delle serie più popolari e le funko pop più trend del momento. “Il tutto in un ambiente familiare e di amicizia alla ricerca del contatto umano” conclude Giovanni.

La fumetteria “La Sala Grande” si trova a Cicciano in via Nicola Russo 22. E’ aperta dal lunedì al venerdì 7,30/13 – 16:30/20:30 sabato 9/13 – 16:30/20:30 e anche di domenica 9/13. Anche cartoleria e play store: ci sono disponibili una postazione playstation 5 con relativi giochi e una switch un’area relax con 16 posti a sedere.