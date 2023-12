Nola, “Italiafluo”: arriva la “personale” di Alessandra Bosone

Colori fluo per esprimere i propri stati d’animo. A cimentarsi in questa sperimentazione è Alessandra Bosone, farmacista nolana e docente di professione, ma artista per passione che esporrà i suoi lavori nel vernissage “Italiafluo” lunedì 18 dicembre dalle 19 alle 23 in via onorevole Francesco Napolitano a Nola (la mostra sarà visitabile fino al 20 dicembre e poi su prenotazione). Di indole eclettica e creativa, Bosone ha sempre soddisfatto la sua voglia di sperimentare e scoprire nuove attitudini anche in abilità lontane dal suo vissuto e dalla sua formazione professionale. In un periodo particolare, di importanti cambiamenti nella sua vita, ha provato a dipingere con i colori che rispecchiavano i suoi stati d’animo ed è così che è nata l’idea di rappresentare elementi antropici realistici con caratteristiche surreali dovute all’utilizzo di colori fluo e metallizzati. Attraverso le 16 opere realizzate che saranno esposte, Alessandra Bosone esprime il desiderio di vivere una vita ricca e intensa di emozioni.