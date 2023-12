Pranzo spettacolo e tombolata a pagamento abusivi: bloccata festa

Pranzo spettacolo, orchestrina, tombolata a pagamento tutto rigorosamente senza alcuna autorizzazione. I carabinieri hanno interrotto una festa privata che si stava svolgendo a Forino in uno stabile non adibito ad attività commerciale. Nel locale improvvisato erano presenti almeno cento persone che con non poca fatica sono state invitate ad uscire dai militari. Nel corso di successivi controlli, insieme al personale della Asl di Avellino, sono stati sequestrati alimenti e bevande conservati in precarie condizioni igienico-sanitarie. I due organizzatori, un 59enne e un 53enne residenti in provincia di Avellino, sono stati denunciati per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento.