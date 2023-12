ROCCARAINOLA (Alads) – La sottosezione Roccarainola del Club Alpino Napoli si prepara al Natale 2023. Lo fa organizzando, anche quest’anno, l’evento “Casetta di Babbo Natale” patrocinato dal Comune di Roccarainola, dal Parco del Partenio e dalla Regione Campania. L’appuntamento è per domenica 17 dicembre dalle 9 alle 14 nella foresta demaniale dove Babbo Natale aspetterà nella casetta insieme agli elfi i bambini per distribuire dolcini e raccontare loro storielle; in programma anche giochi e mini escursioni con gli elfi per conoscere più da vicino l’ambiente e la foresta. È un’occasione per avvicinare i bambini e le loro famiglie alla natura, parlare loro dell’importanza del rispetto dell’ambiente, fare conoscere le bellezze del territorio dove vivono. Nell’ultimo anno diversi soci della sottosezione rocchese hanno seguito un percorso formativo per diventare accompagnatori giovanili e acquisire una adeguata preparazione tecnico umana per trasmettere ai bambini la giusta sensibilità all’ambiente. Su questa iniziativa Massimo Parisi, reggente del Club Alpino Italiano sottosezione di Roccarainola commenta: “Abbiamo un progetto con le scuole dell’area nolana molto ambizioso: un gruppo di soci sta lavorando per il 2024 insieme a docenti, carabinieri forestali per diffondere la cultura della montagna. In primavera programmeremo diverse uscite didattiche nella foresta demaniale di Roccarainola. Sono orgoglioso dei soci che stanno danno tanto alla nostra sottosezione gratuitamente: questo è il Cai che mi piace, cultura, ambiente, conoscenza e tutela del territorio”.