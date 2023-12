Armi, caricatori, proiettili e una bomba ad alto potenziale: è quanto sequestrato dai Carabinieri a San Giorgio a Cremano. A seguito di una telefonata anonima che segnalava la presenza di armi sul tetto di un condominio al corso Umberto, i carabinieri della sezione operativa di Torre Del Greco si sono recati sul posto e in una busta scura hanno rinvenuto tre pistole (una con matricola abrasa) un ordigno esplosivo artigianale, undici caricatori e ben 475 proiettili di sei differenti calibri. Sul posto sono giunti anche i militari del nucleo artificieri del Comando Provinciale di Napoli che hanno preso in carico la bomba e la faranno brillare in una cava. Da una prima analisi esterna e considerato l’imballaggio di scotch (sistema utilizzato per aumentare il potere esplodente), l’ordigno sarebbe servito per episodi di intimidazione. Le armi sequestrate saranno sottoposte a rilievi balistici e dattiloscopici. Gli accertamenti preliminari hanno consentito di abbinare le due armi matricolate ad un furto in abitazione commesso nell’aprile scorso nel comune di Genzano di Roma.