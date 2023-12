Truffa anziana nelle Marche, denunciato al rientro in Campania

Ha truffato un’anziana nelle Marche, con l’ormai tipico stratagemma di fingersi avvocato, ma è stato scoperto dalla Polizia Stradale sulla strada del ritorno e denunciato. Nei guai è finito un 27enne del Napoletano, fermato per un controllo dalla Polstrada di Caserta sull’autostrada “A1”, in direzione di Napoli, all’altezza di Santa Maria Capua Vetere. Gli agenti hanno scoperto nel vano portaoggetti della vettura una somma di oltre 7mila euro e un orologio da donna in oro; il giovane non ha saputo indicare la provenienza degli oggetti e sono così partiti gli accertamenti dei poliziotti, che hanno trovato nella banca dati una denuncia presentata poche ore prima da un’anziana a Civitanova Marche (Macerata).

La donna aveva riferito di essere stata contattata da un sedicente avvocato che le aveva chiesto denaro per evitare l’arresto della figlia, rimasta coinvolta in un incidente stradale con più veicoli; poco tempo dopo la telefonata, si era presentato un uomo a casa della donna, e quest’ultima gli aveva consegnato soldi e l’orologio. Alla fine il 27enne è stato denunciato per truffa e la refurtiva è stata recuperata, sequestrata e riconsegnata alla vittima.