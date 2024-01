Bloccati in montagna per la neve, salvata coppia di escursionisti

Si sono avventurati in auto in una zona di montagna in provincia di Avellino, ma sono rimasti bloccati dalla neve. L’allarme è stato lanciato nel pomeriggio di ieri e soltanto all’una di questa notte sono stati localizzati e portati in salvo. I vigili del fuoco di Avellino e la Protezione Civile locale, allertati dai carabinieri della stazione di Cervinara, hanno localizzato l’auto in località Foce di Piano di Lauro. Tra molte difficoltà il veicolo è stato recuperato e i due escursionisti, infreddoliti e impauriti, ma in buone condizioni di salute, sono stati rifocillati e riportati a valle.