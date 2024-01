In fuga da carabinieri incastrati in vicolo, scappano da finestrini auto

In tre a bordo di un’auto rubata scappano dai carabinieri ma restano incastrati in un vicolo strettissimo e fuggono dai finestrini. E’ quanto accaduto ieri sera a Castellammare di Stabia dove i militari sono riusciti a bloccare l’autista. E’ accaduto tutto dopo le 22.30. I militari notano una Fiat Panda in centro, i tre all’interno indossano dei passamontagna. La targa è quella di un’auto rubata qualche ora prima e così scatta l’inseguimento. I tre si infilano con l’auto in un vicolo strettissimo, così tanto stretto da non riuscire ad aprire neanche lo sportello. Così fuggono a piedi, passando attraverso i finestrini. I carabinieri decidono di inseguire l’autista che si rifugia in un palazzo. Corre ai piani alti ma i militari lo trovano nascosto al buio del vano di servizio, all’ultimo piano del condominio; aveva ancora il passamontagna e i guanti. Si tratta del 22enne V. B., lo stesso che il 2 ottobre scorso fu arrestato per un tentato furto in un deposito di elettrodomestici di Castellammare. Già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per quel reato, l’uomo è stato sottoposto ai domiciliari; dovrà rispondere di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Continuano le indagini per identificare e rintracciare i complici.