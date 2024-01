Maltempo in Campania, ufficiale la decisione: niente falò a Cicciano

L’ondata di maltempo continua a flagellare la Campania. Diverse le segnalazioni di didagi e difficoltà in tutte le province.

CICCIANO – Ufficiale la sospensione della tradizionale festa dei falò per la festa di Sant’Antonio Abate a Cicciano. Il comitato festa ha annullato l’evento di stasera e il sindaco Giuseppe Caccavale ha sospeso con un’ordinanza tutte le attività in programma per la giornata di oggi. Nella notte il forte vento ha provocato la caduta di alcuni componenti delle luminarie nella zona della chiesa di Sant’Antonio Abate.

IRPINIA – Non si segnalano, al momento; particolari criticità in provincia di Avellino interessata dalle prime ore di stamane da nevicate particolarmente fitte in Alta Irpinia e nell’Arianese. La Protezione Civile ha provveduto sin dalla serata di ieri ad approvvigionare di sale i Comuni, a partire da quelli maggiormente interessati dalla perturbazione, e a presidiare, insieme alle forze dell’Ordine, le principali arterie di montagna, a cominciare dalla Statale Ofantina che collega il capoluogo irpino ai comuni altirpini. Neve a bassa quota, particolarmente intensa sui monti del Partenio, del Terminio e sull’Altopiano di Laceno, nel comune di Bagnoli Irpino. Scuole chiuse in tutta la provincia.

NEL SANNIO – Brusco abbassamento delle temperature nel Sannio dove, anche a bassa quota, è comparsa la prima neve. Vento forte e pioggia da ieri sera stanno inoltre interessando diversi comuni della provincia di Benevento. Le zone più innevate sono la catena del Matese, il Taburno ed il Fortore.

TRENITALIA – In base al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, che prevede la possibilità di nevicate in alcune aree della Campania e Basilicata, Trenitalia ha previsto la riprogrammazione di alcuni servizi ferroviari. A partire dalle ore 6 di questa mattina, sulla linea Potenza-Battipaglia, alcuni treni Regionali subiscono variazioni, cancellazioni e limitazioni di percorso con possibili variazioni nei tempi di percorrenza. Previste corse con bus sostitutivi, compatibilmente all’evolversi delle condizioni meteo.