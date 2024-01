San Vitaliano, Bifulco: “Otto mesi di lavoro, sport fiore all’occhiello”

Un bilancio dei primi otto mesi della sua attività, Il consigliere comunale delegato allo Sport di San Vitaliano, Dino Bifulco riflette sui risultati della sua gestione. “Ho dedicato tutte le energie all’incarico nonostante il lavoro spesso mi tiene lontano dal paese”. Proiettandosi tra presente e futuro, “immagino una San Vitaliano più bella e vivace. Abbiamo gettato le basi per rendere il 2024 l’anno dei cantieri, della riqualificazione e dei servizi per i giovani, con lo sport come fiore all’occhiello, testimoniato dal boom di iscrizioni alle associazioni sportive”.

Nonostante alcuni ostacoli incontrati nei suoi otto mesi di lavoro, Bifulco promette “un maggiore sforzo per far sì che lo sport diventi un pilastro di condivisione, coesione e inclusione. I progetti in cantiere, mirati a dare nuova linfa al paese, promettono un futuro radioso. L’energia profusa è tanta e il mio impegno si intensificherà. E’ importante superare personalismi, enfatizzando il momento cruciale che richiede un forte senso di responsabilità per tutti quelli che sono stati scelti dai cittadini di San Vitaliano per rappresentarli e guidarli”.