Scontro frontale tra due auto a Benevento: otto persone ferite

È di otto persone ferite, tra cui una in gravi indizioni, il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 4 di questa mattina alle porte di Benevento in cui sono rimaste coinvolte due auto, una Fiat Grande Punto e una Fiat Idea, che si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Benevento, che hanno dovuto lavorare non poco per liberare i feriti dalle lamiere delle auto, e i sanitari del 118. Tra i feriti, che sono stati trasportati in vari ospedali della Campania, la più grave è una ventiduenne di Bucciano, in provincia di Benevento.