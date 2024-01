Il colpo di pistola calibro 380 che ha causato la morte di Concetta Russo, la 45 enne deceduta stamattina al Cardarelli di Napoli per effetto delle ferite riportate alla testa la scorsa notte, è partito dall’interno della casa in cui si era riunita con i parenti per festeggiare il nuovo anno e dove c’erano oltre una decina di persone. Questa la conclusione a cui sono arrivati i carabinieri – dopo ulteriori accertamenti – coordinati dalla Procura di Napoli Nord. All’interno dell’appartamento i militari hanno rinvenuto e sequestrato un proiettile calibro 380. Le indagini proseguono e a breve saranno raccolte le testimonianze dei presenti. La donna lascia un marito e due figli maggiorenni. Nativa di Napoli, si era trasferita a Pantigliate, comune nell’area metropolitana di Milano. Si trovava ad Afragola in vacanza per ricongiungersi con i parenti in occasione delle feste.