Via Spennata, la strada “colabrodo”: buche e disagi per gli utenti

Il tempo passa, il disagio resta. Via Spennata resta un pericoloso colabrodo stradale per chi ha la sfortunata esigenza di percorrerla. Non è la prima che ci occupiamo della situazione penosa di questa importante strada di collegamento: già nel 2015 (https://www.ilgiornalelocale.it/2015/04/via-spennata-la-strada-dei-tre-comuni-e-delle-mille-buche/) le condizioni erano disastrose e 9 anni dopo le cose (tranne per qualche piccolo periodo di tempo) non sono cambiate. Anzi, in alcuni tratti i pericoli aumentano con gli utenti costretti a cambiare corsia per evitare le buche con il rischio concreto di incidente. La strada ricade nel territorio di tre comuni: Cicciano, Comiziano e Tufino. Da quanto appreso ci sono state riunioni tra le tre amministrazioni: al momento solo parole, le buche e i pericoli per gli utenti sono fatti.