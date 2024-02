Festival di Sanremo 2024: vince Angelina Mango, Geolier secondo

Angelina Mango con ‘La noia’ vince il festival di Sanremo 2024. Al secondo posto Geolier con ‘I p’ me, tu p’ te’, al terzo Annalisa con ‘Sinceramente’, al quarto Ghali con ‘Casa mia’, al quinto Irama con ‘Tu no’. Erano 10 anni che una donna non vinceva il festival di Sanremo: l’ultimo successo risaliva al 2014, quando Arisa si impose con Controvento.

I VOTI – Angelina Mango ha vinto il festival di Sanremo con il 40.3% delle preferenze totali, considerando le tre giurie (televoto, Sala Stampa, giuria delle radio). Al secondo posto Geolier con il 25.2%, al terzo Annalisa con il 17.1%, al quarto Ghali con il 10.5%, al quinto Irama con il 6.9%. Il 60% del televoto ha espresso la sua preferenza per Geolier, ma a vincere il festival è stata Angelina Mango con il 16.1%. A decidere l’esito della votazione sono state la giuria della Sala Stampa e quella delle Radio. L’8,3% per Ghali, l’8% per Annalisa, il 7,5% per Irama.

LA CLASSIFICA FINALE COMPLETA – La classifica definitiva del Festival di Sanremo 2024 1. Angelina Mango 2. Geolier 3. Annalisa 4. Ghali 5. Irama 6. Mahmood 7. Loredana Bertè 8. Il Volo 9. Alessandra Amoroso 10. Alfa 11. Gazzelle 12. Il Tre 13. Diodato 14. Emma 15. Fiorella Mannoia 16. The Kolors 17. Mr Rain 18. Santi francesi 19. Negramaro 20. D’Argen D’amico 21. Ricchi e poveri 22. BigMama 23. Rose Villain 24. Clara 25. Renga e Nek 26. Maninni 27. La Sad 28. Bunker 44 29. Sangiovanni 30. Fred De Palma

DELUSIONE A NAPOLI – Delusione al Rione Gescal di Napoli per la mancata vittoria di Geolier al festival di Sanremo. Fin dalla esibizione del giovane rapper del quartiere Miano, poco dopo la mezzanotte, gli amici della star del rap, piazzatosi al secondo posto dopo Angelina Mango, hanno sfidato la scaramanzia, dando il via ad una festa che ha tenuto fede allo slogan che ha campeggiato sugli striscioni esposti in questi ultimi giorni: “Per noi già hai vinto”. Una frase riportata anche sulla torta offerta ai presenti alla festa ben prima della proclamazione del vincitore. Amici e fan del cantante ora attendono il ritorno a Napoli del loro beniamino: “sarà festa comunque”, assicurano. “Bravissimo Geolier! Secondo al Festival di Sanremo 2024: un orgoglio per tutta Napoli ed un’ulteriore conferma che siamo tornati ad essere Città della Musica. Emanuele, ora ti aspetto al Comune per festeggiare questo grande risultato!”. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, si congratula col rapper partenopeo.

GLI ALTRI PREMI – A Loredana Bertè, con il brano “Pazza”, è andato il premio della Critica Mia Martini; ad Angelina Mango sono andati anche il premio della Sala Stampa “Lucio Dalla”, con 22 voti e il premio “Giancarlo Bigazzi” per la miglior composizione musicale. Il premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo è stato assegnato a Fiorella Mannoia con “Mariposa”.

AMADEUS E FIORELLO IN CARROZZA – “Vogliamo lasciare il festival di Sanremo romanticamente”, dice Fiorello mentre esce dall’Ariston mano nella mano con Amadeus. “Sono stati cinque anni bellissimi, Sanremo si ama sempre”, commenta Amadeus. E poi, sulle note di I sogni son desideri, i due amici salgono sulla carrozza di Cenerentola e salutano