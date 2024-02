È stata ritrovata morta Antonella Di Massa, la donna di Casamicciola scomparsa da casa lo scorso 17 febbraio. Il cadavere della 51enne sposata e madre di due figlie è stato trovato nella tarda mattinata di oggi dagli inviati della trasmissione tv ‘Chi l’ha Visto’ ‘Francesco Paolo Del Re e Marco Monti i quali hanno subito avvisato i familiari e le forze dell’ordine. Il corpo era in un terreno sotto alcuni alberi in un’area a poca distanza dalla piazza di Succhivo dove la donna aveva lasciato la sua vettura e dove era stata vista per l’ultima volta da alcuni testimoni il giorno della sua scomparsa. Il cadavere è stato riconosciuto dal marito.

I DUBBI – Resta una vicenda con ancora molti punti da chiarire quella di Antonella. Nei giorni successivi alla scomparsa per trovare la donna era stato predisposto un ingente dispositivo di ricerca che aveva coinvolto molti uomini delle forze dell’ordine, parecchi volontari, elicotteri, unità cinofile, droni ed un battello della Guardia Costiera che aveva perlustrato da mare le zone a sud dell’isola. Le ricerche erano proseguite anche di notte ricorrendo ai termoscanner ed allargandole anche ad altre zone dell’isola e visionando i filmati di molti impianti di videosorveglianza e chiedendo la collaborazione delle compagnie di navigazione ma senza alcun esito: la donna sembrava svanita nel nulla.

IL RITROVAMENTO – Poi, stamattina, il corpo di Antonella è stato ritrovato da una troupe di Chi l’ha visto, sotto alcuni alberi in un terreno che confina con una strada di campagna, molto frequentata. I proprietari del terreno tra l’altro, hanno dichiarato di esserci stati il giorno dopo la scomparsa della donna e di non aver notato nulla di strano. L’ipotesi privilegiata dagli è che la donna si sia suicidata, ipotesi che potrà essere confermata dall’autopsia. Restano però gli interrogativi. Quando e dove è morta Antonella? Se è morta nello stesso luogo dove è stato trovato il corpo come mai le ricerche sono andate a vuoto, considerando che le squadre di soccorso sono passate decine di volte in quella zona? C’è anche chi ipotizza che non si sia trattato di un suicidio e che il corpo possa essere stato sistemato in quel posto di recente, ma al momento non c’è alcuna conferma a questa indiscrezione.

LE IPOTESI – Durante le ricerche, sulla scomparsa della casalinga, sposata con due figlie, sono circolate diverse ipotesi, tra cui quella che la donna potesse essersi allontanta dall’isola, oppure che si trovasse ancora a Ischia e che, con l’aiuto di qualcuno, si nascondesse in qualche abitazione o casolare di campagna, come avrebbe fatto presagire un biglietto trovato a casa dai familiari diversi giorni dopo l’allontamento della donna. Secondo le forze dell’ordine Antonella è stata cercata, nel versante meridionale ischitano, praticamente ovunque, anche con la collaborazione del Soccorso Speleologico Alpino: le squadre dei ricercatori hanno passato al setaccio soprattutto i cavoni e le zone più impervie tra Succhivo, Panza e Sant’Angelo. Nella piazza di Panza i cani hanno captato alcune tracce olfattive, circostanza che ha fatto ipotizzare che la donna, dopo aver abbandonato la sua auto, sia passata per quella zona, magari utilizzando un bus.