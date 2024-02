Nola, al Mercato della Terra la campagna “Rigenera Campania”

Si rinnova l’appuntamento a Nola con il Mercato della Terra domenica 18 febbraio, dalle ore 9 alle 13, in villa comunale per la spesa buona, pulita e giusta secondo le linee guida di Slow Food. Tra mascherine e la sfilata degli ultimi costumi di carnevale, l’attesa iniziativa gastronomica, promossa da Slow Food Agro nolano, conduce – come ogni terza domenica del mese – alla scoperta della biodiversità del territorio e delle produzioni di qualità.

Questa domenica alle ore 11 è prevista la presentazione della campagna “Rigenera Campania”, una proposta di legge regionale d’iniziativa popolare – a cui hanno aderito un centinaio di associazioni e organizzazioni – per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici, fermare l’inquinamento dell’aria e il dissennato consumo di suolo, promuovere le fonti d’energia rinnovabili, sostenere l’agricoltura biologica e i piccoli produttori.

Sui banchi del Mercato è possibile trovare prodotti locali, freschi e rigorosamente di stagione: verdure, frutta, legumi, conserve, formaggi vaccini e ovini, salumi, miele, succhi e confetture artigianali, uova, pane, dolci e farine di grani antichi, frutta secca, olio extravergine di oliva, vini, birre e tanto altro ancora.

Il Mercato della Terra, intitolato al cuoco Ruperto da Nola, è entrato a far parte della grande rete dei Mercati Slow Food e della Coalizione dei mercati contadini del mondo, l’organizzazione no-profit presente in 50 Paesi che riunisce decine di migliaia di famiglie contadine. I prodotti sono presentati direttamente dai contadini che li producono, rispettando metodi ambientalmente sostenibili, proposti a prezzi equi sia per chi compra che per chi vende.