San Gennaro, tentano truffa dello specchietto a 27enne ciccianese

Una serata tranquilla che ha rischiato di diventare un incubo per un giovane di Cicciano e per la sua fidanzata. Un incubo, quello della cosiddetta “truffa dello specchietto”, prontamente denunciato dalla vittima 27enne che ha raccontato ai carabinieri il brutto quarto d’ora vissuto pochi giorni fa. Mentre si trovava a bordo della sua vettura insieme alla fidanzata percorreva via Nuova Saviano, nel comune di San Gennaro Vesuviano, quando si è sentito un forte rumore esterno dal lato passeggero. Sicuro di non avere urtato nulla si ferma per controllare e nel frattempo sopraggiunge un’auto (marca Alfa Romeo), il cui conducente lo accusa di averlo urtato. Ne nasce una discussione anche con un altro occupante della vettura che cerca di far valere la loro versione dei fatti, fino a quando arriva un altro veicolo che rallenta e l’autista “raccomanda” al giovane malcapitato di non “dare retta” a quei due perché poco prima avevano tentato la stessa truffa anche con lui. Approfittando del momento di confusione creatosi, il 27enne ciccianese, impaurito, risale a bordo della sua auto e scappa via. Superato lo spavento iniziale per il giovane è stato chiaro il tentativo di truffa subito e non ha esitato a denunciare l’accaduto. Non è la prima volta che sono state segnalati simili tentativi di truffa nel Nolano e Vesuviano. Attenzione e segnalate tutto alle forze dell’ordine.