Il sogno di Myky Petillo di approdare all’Euro Song Contest si interrompe a un passo dalla finale. Il cantautore ciccianese ha presentato nel corso di “Una Voce per San Marino” il suo nuovo singolo dal titolo “Coming Home” (disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali).

Su una musicalità retrowave di impronta internazionale e un ritmo fresco e ballabile, Myky intreccia un testo che esplora le sfumature emotive di una storia possibile, in bilico fra incertezze e coraggio, quel coraggio che, appunto, riporta “a casa”. Il testo esplora la via – spesso tortuosa di ostacoli e contraddizioni – che bisogna percorrere per costruire una relazione che sia “real”: solida, vera.

Per conseguire questo obiettivo, ricorda la canzone, è necessario saltare oltre le proprie paure (“I got rid of my fears”), essere disposti anche a “dive into the fire”, a buttarsi nel fuoco. Solo una domanda ricorre nel testo e pone una condizione: “you do believe me don’t ya?”, mi credi, vero? Perché si può affrontare ogni cosa solo se sostenuti dalla fiducia dell’altro: i desideri si avverano quando ci si crede insieme. Insieme, “there’s nothing we can’t achieve”.

Il brano, missato e masterizzato da Marco Strada (Sts recording studio,Tuscania) e prodotto dalla Rb Music Records di Riccardo Brizi, è caratterizzato da una struttura musicale equilibrata e ben costruita su sonorità mai banali; la sua esecuzione non facile permette alla vocalità di Myky di aprirsi in tutte le sue sfumature, dispiegando il suo notevole potenziale espressivo che riesce sempre a raggiungere in pieno cuore i suoi ascoltatori.

Anche con “Coming Home”, Myky si riconferma un artista di alta qualità, radicato in una tecnica vocale curatissima che gli permette di liberare tutta la carica emotiva non solo sua, ma anche di chi lo ascolta. Perché è forse questo il potere più grande della musica: ogni canzone diventa casa per le emozioni e le storie di chi la vive, che ne sia l’autore o il fruitore. Ed è innegabile che per Myky la musica sia casa, la dimensione più naturale e libera, la casa a cui tornare sempre.