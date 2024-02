Lavori straordinari: stop alla circolazione lungo una linea e su un’altra tratta della Circumvesuviana per il fine settimana. Lo annuncia l’Ente Autonomo Volturno, che gestisce, tra le altre, anche le linee vesuviane su ferro. In una nota, Eav comunica che “per consentire l’effettuazione dei lavori straordinari, nei giorni 24 e 25 febbraio il servizio sulla linea Napoli-Ottaviano-Sarno e sulla tratta ferroviaria Poggiomarino-Torre Annunziata sarà sospeso”. I lavori riguardano l’attivazione del nuovo sistema di comando centralizzato del traffico, che – stando a quanto fa sapere l’azienda – consentirà una maggiore regolarità dell’esercizio ferroviario ed una migliore gestione del traffico ferroviario. Da inizio servizio di domani, sabato 24, e fino a fine domenica 25 febbraio, il traffico ferroviario sulle due direttrici interessate dagli interventi sarà sospeso e i treni saranno sostituiti con mezzi della ditta Romano Bus. Gli orari ed i punti di fermata dei bus sostitutivi sono disponibili sul sito www.eavsrl.it. “Gli orari degli autobus – evidenzia Eav – si intendono indicativi in considerazione di eventuali criticità legate alla viabilità stradale”. La circolazione sulle linee interessate riprenderà regolarmente ad inizio servizio di lunedì 26 febbraio.

“COMUNICAZIONI TARDIVE” – “I viaggiatori meritano rispetto”. È quanto sostiene Enzo Ciniglio, portavoce del coordinamento dei comitati pendolari vesuviani. Il tema del contendere è la situazione legata alle linee della Circumvesuviana: “Per qualche motivo misterioso – prosegue – in Eav continua a perseverare è la cattiva gestione dei rapporti con i clienti dell’azienda. Ancora una volta ci troviamo di fronte a un avviso di sospensione del servizio ferroviario, sulle linee Napoli-Ottaviano-Sarno e sulla Poggiomarino-Torre Annunziata, per lavori programmati, pubblicato solo 24 ore prima”. Stando a quanto sostengono i pendolari, in una recente riunione, a specifica richiesta l’azienda avrebbe assicurato una maggiore tempestività in questo tipo di comunicazione: “Promesse da marinai – tuona ora Ciniglio – Come promesse da marinaio stanno per diventare quelle in merito alla sostituzione definitiva delle ‘sedute’ dei Metrostar. E altre ancora attendono risposte concrete da tempo”. “Oltre alla tempistica degli avvisi con cui si annuncia la sospensione del servizio ferroviario su intere linee – prosegue il portavoce del coordinamento dei comitati pendolari vesuviani – critichiamo la gestione di questi lavori. Chiediamo all’azienda di programmarli in orari serali o notturni, senza arrecare danni ai viaggiatori e alle comunità territoriali interessate. Perché siamo certi che, quando gli stessi interventi riguarderanno la linea di Sorrento, si programmeranno escludendo la possibilità di chiusura nei fine settimana. La ricchezza di un’azienda sono i clienti: gestire in questo modo i rapporti, pregiudica l’affidabilità e allontana sempre di più i viaggiatori da un’offerta di servizio scarsa e di qualità scadente”.