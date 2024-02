San Marino è in fermento, con l’attesa che cresce per la finale di “Una Voce per San Marino”, il concorso che decreterà chi avrà l’onore di rappresentare il piccolo stato ai prossimi Eurovision Song Contest 2024 a Malmo, in Svezia.

Dopo le selezioni sono stati annunciati gli otto grandi finalisti big: Aimie Atkinson, La Rua, Aaron Sibley, Pago, Wlady con Dj Jad, Corona & Ice Mc, Marcella Bella, Jalisse e soprattutto lei, la regina indiscussa del rock italiano, Loredana Bertè reduce dal Festival di Sanremo 2024 dove con “Pazza” ha vinto il premio della critica intitolato alla sorella Mia Martini.

Ma non è tutto, poiché altri otto concorrenti emergenti si uniranno a loro dalla fase delle semifinali. Tra questi c’è il talentuoso cantautore di Cicciano Myky Petillo, noto al grande pubblico per la sua partecipazione alla fasi finali dell’ultima edizione di “X Factor Malta”. Myky presenterà in anteprima la sua nuova canzone “Coming Home” nel corso delle semifinali che verranno trasmesse giovedì 22 febbraio alle 21.40 su San Marino Rtv (canale 831 del digitale terrestre, 520 di Sky e 93 di TivùSat)

La serata finale si terrà presso il Teatro Nuovo di Dogana sabato 24 febbraio alle 21. La conduzione sarà affidata alla coppia Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto, pronti a guidare il pubblico attraverso una serata carica di emozioni e spettacolo. Nel 2022 ad aggiudicarsi la manifestazione fu Achille Lauro con la canzone “Stripper”.

Chi sarà il fortunato vincitore che rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest 2024? La risposta arriverà solo nella finalissima di “Una Voce per San Marino”. Sperando nella presenza di Myky Petillo.