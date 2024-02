Occupano abusivamente alloggi pubblici: nove denunciati

Nove persone sono state denunciate in diversi comuni del Casertano dai carabinieri per aver occupato abusivamente appartamenti di proprietà pubblica, in particolare dell’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale (Acer). Gli accertamenti sono stati realizzati dai carabinieri della Compagnia di Caserta, che già lo scorso primo dicembre avevano denunciato 20 persone che occupavano senza averne titolo cinque dei quindici alloggi di proprietà del Comune di Caserta situati in una palazzina di via Dietro Corte.

I controlli sono proseguiti, estendendosi ad altri comuni della provincia, come Aversa, Maddaloni, Santa Maria Capua Vetere, Capua e Marcianise, dove i carabinieri, anche grazie all’incrocio dei dati catastali con quelli dell’Agenzia proprietaria degli immobili, hanno individuato altri nove appartamenti pubblici occupati abusivamente.