Autovettura in fiamme nella notte ad Avellino: ipotesi dolo

Non si esclude l’origine dolosa dell’incendio che nella notte ha distrutto un’auto parcheggiata ad Avellino. Le fiamme hanno completamente distrutto l’utilitaria, di proprietà di una giovane, parcheggiata sotto casa in via Leonardo Di Capua, al rione Parco nella periferia del capoluogo irpino.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Avellino che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Non si sono registrati ulteriori danni e sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato per i rilievi e per stabilire l’origine del rogo che potrebbe, secondo le prime ricostruzioni, essere di natura dolosa.

Nello stesso quartiere, il 30 gennaio scorso, venne dato alle fiamme un camper inutilizzato da tempo di proprietà di un residente sottoposto agli arresti domiciliari.