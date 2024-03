Una giornata per onorare le donne e soprattutto per non tacere sui tanti episodi di violenza che continuano a verificarsi. L’istituto alberghiero Ipsseoa Carmine Russo di Cicciano ha voluto rendere il suo personale omaggio alle donne nella giornata dell’8 marzo con l’installazione nella sede succursale di Comiziano di una panchina rossa che simboleggia il posto lasciato vuoto da una donna vittima di violenze: il passante viene invitato a sedersi e riflettere sulla necessità di dedicare un momento di ascolto e sostegno alle donne vittime di violenza. L’evento, preceduto da un dibattito alla presenza del commissario di Comiziano Angelo Marchetti, del parroco di Comiziano don John Kumar, del sindaco di Cicciano Giuseppe Caccavale e di due componenti della sua amministrazione, Maria Biondo, assessore alla Pubblica Istruzione e Angela Ferone, delegata alle Pari opportunità; della criminologa Antonietta Balsamo, del maresciallo dei carabinieri di Cicciano Ciro Sassone; dei rappresentanti della polizia municipale di Cicciano e della protezione civile di Comiziano, è stato introdotto dalla dirigente scolastica Sabrina Capasso che ha sottolineato l’importanza del ruolo della donna nella società ha sottolineato il ruolo della donna in questa società, “la responsabilità di essere moglie ma soprattutto madre e quindi educatrice” e ha invitato le “alunne ad essere indipendenti anche economicamente”. Dopo la benedizione da parte di don John, il commissario di Comiziano insieme al primo cittadino di Cicciano e alla dirigente scolastica hanno scoperto la panchina rossa, su cui è stata apposta una targa con la scritta “La donna è amore”. In seguito gli alunni, che insieme al personale scolastico hanno verniciato personalmente la panchina di rosso, hanno consegnato a tutte le donne presenti omaggi floreali accompagnati da 11 frasi significative. Una delle allieve ha spiegato e raccontato poi ai presenti il testo di una canzone dedicata alle donne scritta e arrangiata dagli studenti. Gli alunni, coordinati dai prof Giuliano Napolitano e Francesco Miele, hanno ringraziato tutti quelli che hanno contributo a questa giornata con l’augurio che un giorno non ci sia più bisogno di una giornata per ricordare, ma che diventi normalità il rispetto di genere”. La giornata si è conclusa con con un buffet preparato dagli assistenti tecnici dell’istituto.