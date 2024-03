Dichiarazioni dei redditi infedeli: scatta sequestro ad imprenditore

Dichiarazioni fiscali non corrispondenti: maxisequestro ad azienda specializzata in ideazione di campagne pubblicitarie. È quello eseguito dai militari del gruppo della Guardia di Finanza Torre Annunziata per l’importo complessivo di circa 630mila euro: il provvedimento cautelare, emesso dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, riguarda una srl di Gragnano e il legale rappresentante. Le accuse sono di dichiarazione infedele ed omessa dichiarazione. In particolare le indagini condotte dalla compagnia della Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia avrebbero accertato come la società avrebbe omesso la presentazione della dichiarazione fiscale ai fini delle imposte dirette per il 2018 e il 2019, con un’evasione Ires di 328mila euro; inoltre avrebbe infedelmente presentato la dichiarazione fiscale ai fini Iva per il 2018 ed avrebbe omesso la presentazione di quella per il 2019, con un’evasione Iva stimata in complessivi 301mila euro. L’esecuzione del provvedimento di sequestro, tuttora in corso, sta avendo ad oggetto immobili, quote societarie e disponibilità finanziarie riconducibili alla società e all’indagato, il cui valore complessivo è in via di quantificazione.