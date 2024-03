Tigri maltrattate in un circo: scattano sequestro e denuncia

I carabinieri forestali del nucleo Cites del gruppo di Napoli, in collaborazione con il servizio veterinario della Asl Napoli 2 Nord, hanno denunciato in stato di libertà un 59enne di Ascoli Piceno per maltrattamento di otto tigri. Questi atti di crudeltà e privi di necessità sono stati accertati a seguito di un controllo presso un circo ospite in un comune della zona napoletana.

I militari e i veterinari dell’Asl hanno esaminato tutti gli animali presenti all’interno della struttura circense. In particolare, l’ispezione si è concentrata su otto tigri, di cui due esemplari risultavano aver subito un intervento chirurgico di rimozione degli artigli, un atto vietato in quanto comporta mutilazione permanente.

Il 59enne, proprietario degli animali, è stato denunciato per detenzione illecita di due felini, poiché questi non erano provvisti della documentazione necessaria. Tutte le otto tigri sono state sequestrate, in attesa di essere destinate a una struttura idonea che possa garantire il loro benessere.

Il controllo degli animali presenti nei circhi rappresenta uno dei compiti specifici dei carabinieri forestali del Cites, un presidio permanente per la tutela degli animali.