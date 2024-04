Il talento di Myky continua a stupire: doppio riconoscimento a Malta

Doppio riconoscimento per Myky Petillo in terra maltese. Il talentuoso artista ciccianese, che ha partecipato al “Mużika Għall-Fondazzjoni Nazareth” di Malta, ha ottenuto il secondo posto nella classifica di categoria e il terzo posto nella classifica generale confermandosi artista di spessore a livello internazionale. Myky è il primo cantante italiano invitato ad esibirsi sul palco del “Mużika Għall-Fondazzjoni Nazareth”, nato col patrocinio del presidente emerito della Repubblica maltese Marie Louise Coleiro Preca, dove con il suo recente singolo “Coming Home”, ha portato la sua energia ed il suo sorriso, entusiasta di contribuire a un importante momento di condivisione e di solidarietà. La sua grinta e il suo talento sono stati molto apprezzati dalla giuria, che gli ha assegnato il doppio podio. L’artista si era già fatto conoscere dal pubblico maltese in occasione della sua partecipazione a X-Factor Malta. Accompagnato dalla sua manager Marilanda Majello, ha incontrato Matthew James, con cui ha realizzato il suo ultimo singolo, Collide, uscito da pochi giorni e che sta avendo un ottimo successo di streaming e di passaggi radiofonici su emittenti sia italiane che maltesi. Proprio di “Collide”, Myky e Matthew James hanno realizzato una inedita versione acustica, più intima, del pezzo. Appena arrivato a Marsaskala è stato notato da Martin Sapiano – doppiatore, attore di film e musical, oltre che speaker radiofonico in Australia e a Malta – che lo ha invitato a partecipare alla sua trasmissione ai microfoni di Radju Malta. Forse il miglior modo per riassumere le emozioni e i momenti più importanti di questo viaggio si nasconde proprio nei titoli dei suoi due singoli più recenti: “Collide”, simbolo dell’incontro esplosivo fra artisti diversi, fra lingue, mondi, paesi diversi; “Coming Home”, che testimonia come il senso di appartenenza si rafforzi quando si collabora a progetti sociali in favore dei più fragili, come quelli promossi dalla Fondazzjoni Nazareth.