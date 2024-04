Napoli, a Monte Echia boom di visitatori: 25mila accessi in 6 giorni

In soli 6 giorni dall’apertura, l’ascensore di Monte Echia ha registrato 25mila accessi, A riferire i numeri è stato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha parlato di “risposta che è andata al di là delle nostre aspettative”. I lavori di Monte Echia erano partiti ben 17 anni fa ed erano da tempo bloccati, stallo che l’amministrazione Manfredi ha sbloccato. “Ero convinto che Monte Echia rappresentasse un elemento molto importante per la città – ha detto il sindaco – se vediamo le grandi città turistiche, pensiamo ad esempio a Lisbona, avere un grande panorama al centro della città è una delle grandi attrazioni”. Ad oggi l’accesso a Monte Echia è in via sperimentale e il 19 maggio, termine della sperimentazione, l’amministrazione valuterà se e come modificare l’accesso. L’idea – avanzata da Manfredi – è che il costo del biglietto, oggi di 1.30 euro a corsa, possa aumentare soltanto per i turisti, ma – ha sottolineato il sindaco – “bisogna capire come farlo dal punto di vista tecnico”.