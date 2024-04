Scoperta dai carabinieri casa a luci rosse: denunciata 57enne

Aveva preso in affitto un appartamento a Santa Maria a Vico trasformandolo in una “casa a luci rosse”: è l’accusa a carico di una 57enne, che è stata denunciata per favoreggiamento della prostituzione. A far scoprire il business illecito un cittadino di origini colombiane che stava molestando alcuni clienti di un esercizio commerciale; l’uomo è stato fermato per un controllo dai carabinieri, che ne hanno perquisito l’abitazione, subaffittatole dalla 57enne; in casa i militari hanno trovato numerosi contraccettivi, un telefono cellulare con utenza dedicata agli appuntamenti ed altro materiale utilizzato per la consumazione di prestazioni sessuali. I carabinieri hanno tenuto l’appartamento sotto controllo per giorni, scoprendo che vi entravano di continuo donne e uomini; hanno concluso che si trattava di una vera e propria “casa a luci rosse”, e che la 57enne ritirava tutte settimane i canoni per la sublocazione dell’appartamento.