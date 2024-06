Schiacciato dal suo trattore, 75enne senza scampo in Irpinia

Un 75enne ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando in un fondo di sua proprietà a Bonito, in provincia di Avellino. L’anziano da ieri sera, dopo essersi diretto in contrada Girasole per effettuare lavori agricoli, non aveva fatto ritorno a casa. In seguito all’allarme lanciato dai familiari sono scattate le ricerche. I Vigili del Fuoco di Grottaminarda sono intervenuti poco prima delle tre di stamattina insieme a carabinieri e sanitari del 118 che hanno constato il decesso. Indagini sono in corso coordinate dalla Procura di Benevento.