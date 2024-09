Un’altra vita spezzata in un incidente stradale. Questa mattina in via del Mare altezza civico 47 a Marano i carabinieri della sezione Radiomobile di Marano sono intervenuti per un scontro tra uno scooter e un’autovettura: i due giovani in scooter, di 18 e 20 anni, sono rimasti gravemente feriti dopo e sono stati portati in ospedale a Pozzuoli. Il più giovane se la caverà con 30 giorni di prognosi per fratture varie. Il 20enne, invece, dopo vari tentativi di rianimazione è morto. Indagini in corso dei carabinieri per ricostruire dinamica e responsabilità. Salma e veicoli sequestrati.