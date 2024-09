Eccellenza, Il Nola di Farina sa solo vincere: battuto anche il Micri

Il Nola 1925 fa due su due e vince la seconda gara di campionato battendo il Micri al “Piccolo” di Cercola. Mister Farina ritrova Cozzolino dal primo minuto ma deve ancora rinunciare a Caccavallo e, in parte, a Biason che inizia dalla panchina. Il Nola parte forte e va in vantaggio al minuto 8: Dell’Orfanello lancia in profondità Pozzebon che, sul filo del rasoio, sfugge alla difesa avversaria e batte in uscita Romano. Al 12′ il Nola rischia in contropiede ma, sul capovolgimento di fronte, va vicino al raddoppio con Pozzebon che in semirovesciata non centra la porta. Al 14′ il raddoppio: palla per Varsi, tiro a giro nell’angolino e 2-0 per i nolani, prima rete per lui in maglia bianconera. Al 22′ Nola vicino al tris: inserimento di Melillo in area piccola ma Romano chiude lo specchio e lo mura. Dal 33′ al 36′ blackout Nola che da 0-2 finisce sul 2-2. Al minuto 33 indecisione difensiva tra Vitolo e Cassandro, ne approfitta Ferro che batte Angarelli con un pallonetto. Al minuto 36 il Micri completa la rimonta per il pari: punizione dal limite e Di Giacomo realizza nel migliore dei modi. Nel secondo tempo il Nola inizia subito a mille. Dopo un solo minuto Giorgio ha la palla del vantaggio sul pari ma non centra la porta. Al 51′ Varsi viene pescato tutto solo sul secondo palo ma il suo colpo di testa va fuori. Al 53′ Pozzebon fa la sponda per Filosa che però davanti al portiere tira fuori. Al 66′ il Nola finalmente capitalizza e va avanti: cross dalla sinistra di Dell’Orfanello e inzuccata vincente di Filosa sul secondo palo. Due minuti più tardi i nolani si rendono pericolosi con un’azione fotocopia ma questa volta Romano è provvidenziale su Pozzebon. Al 77′ occasionissima per il Nola: capitan Biason illumina per Giorgio che però a tu per tu con Romano si fa parare il tiro. Al minuto 85 si ripete ancora una volta la sfida Giorgio-Romano: l’ariete nolano guadagna un rigore e parte dal dischetto, il giovane portiere del Micri però si distende e para. Il Nola non rischia molto e, anzi, al 92′ va vicino al poker con Pozzebon che però, dopo la sua incursione, non riesce a trovare la porta. 3-2 il finale in favore del Nola che con questa gara conferma il trend positivo di tutte vittorie in partite ufficiali.

DICHIARAZIONI – “Abbiamo creato moltissimo e siamo stati bravi ma dovevamo capitalizzare di più – ha dichiarato mister Farina – Personalmente, credo sia stata la peggiore prestazione da quando abbiamo iniziato. Forse siamo stati anche un po’ egoisti nella finalizzazione. Resta il fatto che portiamo ancora una vittoria a casa, è importante. Ora torneremo a lavorare duro in vista di un’altra gara ostica come quella col Forio. Questa vittoria però vogliamo dedicarla ad Antonio, un nostro tifoso venuto a mancare in settimana (ucciso dopo una lite per viabilità, ndr). Non si può morire, così. La notizia ci ha turbati. A lui va questa vittoria”.

IL TABELLINO

MICRI – NOLA 2-3

MICRI: Romano, Varriale (84′ Bove), Pietropaolo, Benincasa (80′ Capuano), Di Sarno Fe., Di Noia (72′ Liccardo), Bosco, Ferro, Annella (70′ Norcia), Di Giacomo, Coppola (80′ Esposito G.). A disposizione: Di Sarno Fr., Pino, Casella, Esposito C.. Allenatore: Pasquale D’Inverno.

NOLA: angarelli, Cacciatore (73′ Piccolo), Cassandro, Vitolo (62′ Pepe), Costanzo (46′ Biason), Dell’Orfanello, Melillo (46′ Giorgio), Cozzolino, Varsi, Filosa, Pozzebon (93′ De Luca). A disposizione: Pellino, Caropreso, Pagano, Sorrentino. Allenatore: Francesco Farina.

Arbitro: Pecora di Agropoli (assistenti Carrozza di Battipaglia e Gaeta di Nocera Inferiore).

Reti: Pozzebon 8′ (N), Varsi 14′ (N), Ferro 33′ (M), Di Giacomo 36′ (M), Filosa 66′ (N).

Note: ammoniti Di Noia, Varriale, Bove, Di Giacomo e Annella per il Micri; ammoniti Cozzolino e Dell’Orfanello per il Nola.