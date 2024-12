La gara per la gestione del Termovalorizzatore di Acerra per i prossimi dieci anni si è conclusa con l’aggiudicazione ad A2A, che ha superato ACEA nella competizione. A2A ha ottenuto un punteggio tecnico di 62 e offerto un ribasso del 18,50%, mentre ACEA si è classificata seconda con un punteggio tecnico di 48 e un ribasso dell’1%. Grazie all’offerta vincente, la Regione Campania beneficerà di un risparmio di 15 milioni di euro all’anno per l’intera durata del contratto. L’offerta di A2A prevede la Gestione autonoma dei rifiuti non trattabili in caso di fermo di una o più linee dell’impianto per guasti o manutenzioni e una capacità aggiuntiva di 100.000 tonnellate annue, rispetto alla gestione attuale.

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha sottolineato l’importanza dell’accordo: “L’accordo con A2A per la gestione del termovalorizzatore di Acerra chiude definitivamente, come avevamo annunciato, ogni ipotesi di apertura di nuove linee nell’impianto. Si tratta di un risultato straordinario nell’ottica della tutela dell’ambiente, come condiviso con i cittadini di Acerra. Anche in caso di manutenzione dell’impianto, sarà la stessa A2A a farsi carico di trovare autonome destinazioni”.