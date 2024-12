SuperEnalotto, centrato un “5” da quasi 27mila euro a Nola

La fortuna fa tappa in Campania con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di martedì 17 dicembre, come riporta l’agenzia Agipronews, è stato centrato un “5” da 26.953,56 euro a Nola. La vincita è stata realizzata presso il bar tabacchi di via Costantinopoli nella frazione di Piazzolla. L’ultimo “6” da record, invece, risale al 15 ottobre 2024, quando un fortunato giocatore di Riva del Garda, in provincia di Trento, si è aggiudicato 89,2 milioni di euro. Per la prossima estrazione, in programma giovedì 19 dicembre, il jackpot sale a ben 46,6 milioni di euro, continuando a far sognare milioni di italiani.