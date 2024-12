Francesco Cicchella, poliedrico artista noto per la sua versatilità come imitatore, cantante, attore, comico e musicista, è stato nominato direttore artistico dell’edizione 2025 del Carnevale di Palma Campania. La Fondazione Carnevale, guidata dal presidente Nicola Montanino, gli ha affidato il compito di promuovere gli eventi che culmineranno nella grande festa del Martedì Grasso. Il Carnevale di Palma Campania, con le sue spettacolari Quadriglie, rappresenta un mix di inventiva, goliardia e tradizione, perfettamente incarnato dall’energia e dalla freschezza di Cicchella. La sua nomina è stata presentata ufficialmente durante una conferenza stampa al Teatro Comunale di Palma Campania, moderata dal presentatore Angelo Martino, alla quale hanno partecipato anche il sindaco Nello Donnarumma e il consigliere comunale delegato alla kermesse, Nello Nunziata.

“Lavoriamo insieme per offrire uno spettacolo straordinario. Quest’anno, il format sarà arricchito con una doppia Sfilata e una doppia Messinscena, dando alle Quadriglie la visibilità che meritano. Inoltre, il 9 gennaio si terrà un evento speciale dedicato al sociale, in collaborazione con la Lega del Filo d’Oro, l’ENS di Napoli e l’associazione Le Muse per l’Oro” ha detto Nicola Montanino, presidente della Fondazione. “Sono onorato di contribuire a valorizzare questa straordinaria tradizione. Vedo nel Carnevale di Palma Campania un legame tra passato e futuro, un patrimonio da preservare e promuovere. Il mio obiettivo è dare alla manifestazione il rilievo che merita a livello nazionale” ha sottolineato Francesco Cicchella. “Il Carnevale di Palma Campania si sta affermando tra i Carnevali Storici d’Italia e gli eventi culturali di rilievo. La conferma nella rassegna IPIC testimonia l’impegno della nostra comunità per promuovere questo patrimonio” ha aggiunto Nello Nunziata, consigliere delegato: “Il Carnevale è il cuore pulsante della nostra città. Le novità introdotte quest’anno, come la doppia Sfilata, valorizzeranno ancora di più questa festa, portando luce e passione alla nostra comunità”. Con Francesco Cicchella alla guida artistica, il Carnevale 2025 promette di essere un’edizione indimenticabile, capace di coniugare tradizione e innovazione e di attrarre sempre più attenzione sul panorama nazionale ha commentato Nello Donnarumma, sindaco di Palma Campania.

CARNEVALE DI PALMA CAMPANIA – IL PROGRAMMA

Dal 5 al 7 dicembre 2024

Capaccio Paestum, NEXT – Nuova Esposizione Ex Tabacchificio

Partecipazione alla Rassegna del Patrimonio Immateriale della Campania (IPIC). Seconda edizione dell’evento che valorizza le pratiche tradizionali della regione connesse a celebrazioni, saperi, espressioni e cultura agro-alimentare.

Domenica 15 dicembre 2024

Presentazione dei Bozzetti degli abiti di Carnevale 2025 nelle sedi delle Quadriglie.

Venerdì 20 Dicembre 2024

Sala teatrale ore 18:00 – Comune di Palma Campania

Convegno sulla “Storicità del Carnevale di Palma Campania”

Durante l’appuntamento si terrà il sorteggio per le uscite delle Quadriglie in occasione della Sfilata, della Messinscena e dei Canzonieri.

Dal 20 al 22 Dicembre 2024

Carnevale in Mostra tra le Stelle

Domenica 22 Dicembre 2024

Piazza De Martino dalle ore 10:00 alle ore 13:00

“Il Carnevale nell’Arte grafica e pittorica” – Mostra di Quadri, Bozzetti e Manifesti dedicati al Carnevale di Palma Campania

Nella stessa giornata, ci sarà l’apposizione delle Stella della Quadriglia vincitrice del Palio 2024 e delle Stelle dei Maestri 2024 (in via Marconi).

Giovedì 9 Gennaio 2025

Spettacolo “Note speciali per il Carnevale” – Al culmine dell’evento avrà luogo il sorteggio per l’assegnazione degli spazi presso il Villaggio delle Quadriglie, nonché il sorteggio per la Canzone d’Occasione ed il sorteggio per il Ratto del Gagliardetto.

Venerdì 10 Gennaio 2025

Termine ultimo per la presentazione del Bozzetto del Carnevale 2025.

Mercoledì 17 Gennaio 2025

Teatro Comunale ore 18:00

Evento “Sant’Antuono, maschere e suone”

Premiazione del Concorso Nazionale “Bozzetto del Carnevale Palmese 2025”.

Presentazione e apposizione del Quadro, realizzato della Quadriglia vincitrice 2023 sul muro del belvedere di Via Municipio.

Foyer del teatro allestimento della mostra “Vecchie Canzoni d’Occasione”.

Domenica 19 Gennaio 2025

“Sapori in Maschera”

Sabato 8 Febbraio 2025

Canzone d’occasione

Domenica 16 Febbraio 2025

Cerimoniale del Ratto del Gagliardetto, tradizionale evento nel quale si registra il passaggio di consegne della bacchetta dai vecchi ai nuovi maestri delle Quadriglie.

A seguire, il taglio del nastro al Villaggio delle Quadriglie.

Sabato 22 febbraio 2025

La “Sfilata” – Prima Parte

Domenica 23 febbraio 2025

La “Sfilata” – Seconda Parte

Dal 24 al 28 febbraio 2025

Prove dei Canzonieri Villaggio delle Quadriglie, presso la zona industriale di località Gorga.

Mercoledì 26 Febbraio 2025

Esibizioni degli alunni del II° Istituto Comprensivo “Vincenzo Russo”

Giovedì 27 Febbraio 2025

Esibizioni degli alunni del I° Istituto Comprensivo “De Curtis”

Venerdì 28 Febbraio 2025

Prove delle 9 Quadriglie per la Messinscena del sabato e della domenica.

Sabato 1 Marzo 2025

La “Messinscena” – Prima parte

Domenica 2 marzo 2025

La “Messinscena” – Seconda parte

Lunedì 3 marzo 2025

Il “Passo” – Le Quadriglie smascherate suoneranno in cerchio per le strade di Palma Campania per poi confluire tutte in piazza De Martino.

Martedì 4 marzo 2025

Il “Martedì Grasso” con l’esecuzione dei Canzonieri: le nove Quadriglie mascherare si esibiranno nelle 9 postazioni del percorso storico.

Mercoledì 5 marzo 2025

Lo scrutinio: in diretta dalla sala del Consiglio Comunale avverrà lo spoglio dei voti del Carnevale 2024.

Sabato 8 marzo 2025

Cerimonia di premiazione dei Vincitori del Carnevale di Palma Campania.