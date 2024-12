Saranno inaugurate lunedì prossimo, 30 dicembre, alle ore 10.30, le rampe di collegamento tra la zona Asi di Caivano, in località Pascarola, e la ex strada statale 87 NC, nota come Statale Sannitica, in direzione Marcianise, che consentiranno al traffico veicolare – costituito per la maggior parte da mezzi pesanti – proveniente da Marcianise di entrare direttamente nell’area industriale e, viceversa, ai mezzi in uscita dall’area Asi e diretti a nord di immettersi immediatamente sulla Statale, senza impattare sulla viabilità ordinaria.

A tagliare il nastro il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli, Giuseppe Cirillo, e il prefetto Filippo Dispenza in rappresentanza della commissione straordinaria che guida il Comune di Caivano. Saranno presenti anche il presidente della commissione Trasporti della Regione, Luca Cascone, il consigliere regionale Mario Casillo, componente della medesima commissione, il presidente del consorzio Asi Napoli, Giosy Romano, con il direttore generale, Salvatore Puca, e i vertici del Consorzio Csa-Asi di Caivano, il presidente Franco Rea e il direttore Antonio Navas.

L’apertura delle rampe, costruite 40 anni fa e mai entrate in funzione, comporterà un notevole miglioramento della viabilità e della qualità dell’ambiente nell’area del Consorzio – una delle maggiori zone industriali del Mezzogiorno – in quanto gli automobilisti non saranno più costretti a intasare la viabilità cittadina, con una conseguente notevole riduzione del traffico e dei livelli di inquinamento. L’intervento è stato realizzato dalla Città Metropolitana di Napoli con fondi della Regione Campania.