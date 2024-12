Sorpreso mentre tenta di rubare una Maserati Levante: arrestato

Era intento a smantellare l’abitacolo di una Maserati Levante, del valore di oltre 100mila euro, per disattivarne i sistemi di sicurezza e rubare l’auto. Così è stato sorpreso un 33enne dai carabinieri della stazione di Aversa nella tarda serata di ieri, in via Giotto. Intorno alle 22:30, i militari sono intervenuti in seguito a una segnalazione al 112 per un furto in corso. Giunti sul posto, hanno trovato un Suv Alfa Romeo Stelvio, fermo in mezzo alla strada, e una Maserati Levante con i finestrini sinistri infranti. Alla vista delle forze dell’ordine, il conducente del Suv – un veicolo noleggiato poche ore prima – è fuggito a piedi, facendo perdere le proprie tracce nelle vie di Aversa.

All’interno della Maserati, i carabinieri hanno trovato il 33enne che, dopo aver forzato la portiera lato passeggero, stava armeggiando con i cavi elettrici per avviare l’auto. Perquisito, è stato trovato in possesso di strumenti da scasso, un inibitore di frequenze e centraline digitali appartenenti ad altre vetture. L’uomo è stato bloccato, identificato e arrestato. Attualmente è ai domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria. I carabinieri hanno sequestrato l’Alfa Romeo Stelvio utilizzata dai malviventi e gli strumenti trovati in possesso del 33enne. Sono in corso le ricerche per identificare il complice in fuga e approfondire eventuali legami con altri reati contro il patrimonio.