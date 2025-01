Una tragedia ha scosso la comunità di Sant’Agata de’ Goti, nel Beneventano. Un poliziotto di 53 anni, in servizio a Caserta, ha perso la vita dopo essere caduto dal tetto della propria abitazione. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era salito sul tetto per controllare e pulire la canna fumaria quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso l’equilibrio, precipitando nel vuoto da diversi metri d’altezza. L’impatto con il suolo è stato fatale. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.