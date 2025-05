Un amore mai ricambiato. Una vicinanza forzata. Una persecuzione iniziata in silenzio e culminata con l’arresto. È accaduto a Vico Equense, sulla costiera sorrentina, dove una donna è rimasta per mesi prigioniera della morbosa ossessione del suo vicino di casa, un uomo di 44 anni. Abitavano sullo stesso pianerottolo, si scambiavano solo saluti cordiali. Ma lui, da tempo, l’aveva trasformata nel centro del proprio universo. In casa conservava fotografie rubate dai suoi profili social, alcune incorniciate, adagiate sul comodino accanto al letto: il volto di lei, sorridente, come ultimo sguardo prima del sonno.

Quella che per la donna era una normale convivenza tra vicini si è trasformata presto in un incubo quotidiano. Il 44enne cercava ogni pretesto per incrociarla: citofonate con offerte di frutta, bottiglie di spumante, fiori lasciati sullo zerbino o sul parabrezza dell’auto. Poi i messaggi via social, sempre più insistenti, culminati in una dichiarazione esplicita: “Ti amo”. Il rifiuto netto della donna non ha fermato l’uomo. Anzi, ha innescato una spirale crescente di pedinamenti, appostamenti, lettere lasciate sotto la porta, monologhi gridati attraverso le pareti e la minaccia costante della sua presenza. A ogni uscita, lo trovava lì, davanti all’ingresso o a seguirla per strada. Fino a quando, impaurita, ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri.

Grazie anche alla testimonianza di altri condomini, i militari della stazione di Vico Equense hanno avviato una delicata attività di osservazione. L’uomo è stato colto in flagrante mentre seguiva la donna a pochi passi da casa, accompagnando il pedinamento con apprezzamenti e insulti. È stato arrestato con l’accusa di atti persecutori. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha confermato i sospetti: decine di foto della vittima, alcune stampate, altre incorniciate e ben visibili nella camera da letto. Tra queste, un ritratto in bianco e nero con il volto sorridente della donna, custodito in una cornice d’argento, rivolto verso il cuscino.