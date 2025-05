Un’operazione congiunta della Polizia Metropolitana di Napoli, guidata dal Comandante Lucia Rea, e del personale volontario della Lipu, ha portato alla scoperta di un vasto impianto illegale per la cattura di uccelli selvatici in un terreno agricolo situato nel territorio comunale di Pompei. Durante la perquisizione, gli agenti hanno sequestrato nove gabbie-trappole a scatto, già innescate e posizionate su pali, accanto alle quali erano stati collocati cardellini vivi utilizzati come richiami acustici, pratica vietata e crudele. Nell’area sono stati inoltre rinvenuti 24 esemplari di uccelli, molti dei quali appartenenti a specie particolarmente protette dalla normativa nazionale e internazionale: tra questi cardellini, lucherini, frosoni, storni, tordi bottacci e persino un pettirosso. Gli animali erano custoditi in gabbie sporche e fatiscenti, in condizioni igienico-sanitarie incompatibili con il loro benessere. Il personale ha provveduto al sequestro anche di una rete da uccellagione e di ulteriori 24 trappole a scatto, chiaro segno di un’attività sistematica e continuativa di bracconaggio. Il responsabile dell’impianto, già noto per precedenti episodi simili, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata per numerosi reati: esercizio dell’uccellagione, cattura e detenzione illegale di fauna selvatica protetta, maltrattamento di animali, e furto venatorio aggravato ai danni dello Stato, essendo la fauna patrimonio indisponibile della collettività.